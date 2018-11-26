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Суд отменил арест рэпера Хаски

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15:32 26.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Адвокат рэпера Хаски объяснил причину его освобождения. Суд отменил 12 суток административного ареста, назначенных артисту.

О решении Первомайского районного суда Краснодара радиостанции «Говорит Москва» сообщил адвокат Алексей Аванесян:

«Суд постановил прекратить исполнение наказания, обосновав это тем, что из-за наказания на столь суровый срок иногороднего артиста с гастрольным туром, ущерб будет нести большое количество лиц: фанаты, организаторы, директоры клубов. Срыв его гастрольного тура, который не запрещён, приведёт к большим потерям. Суд нас услышал и прекратил исполнение наказания. Сейчас мы едем, чтобы его забирать. Но даётся 10 суток на обжалование этого решения. В принципе, полиция может обжаловать.

Уголовное дело пока не возбуждено. Мы сообщили через полицию в адрес потерпевшего владельца автомобиля, что готовы полностью возместить ущерб».

Адвокат подчеркнул, что на прямой контакт с владельцем машины, на которой выступил Хаски, защита не выходила.

Дмитрия Кузнецова, выступающего под псевдонимом Хаски, задержали в Краснодаре 21 ноября. Там должен был пройти концерт артиста, однако выступление сорвали. В итоге музыкант забрался на припаркованную возле клуба чужую машину и начал читать свой рэп. Позднее Первомайский районный суд Краснодара арестовал Хаски на 12 суток за мелкое хулиганство. Ещё трое суток за отказ от медосвидетельствования ему добавил мировой судья.

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