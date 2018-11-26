На Украине введено военное положение

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украиныввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года. Об этом во вторник сообщается на сайте главы государства."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения на Украине", - сказано в документе.