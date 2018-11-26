0
0
232
Новости

На Украине введено военное положение

Добавить в избранное

16:12 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года. Об этом во вторник сообщается на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения на Украине", - сказано в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:40 26.11.2018
Удальцов подал иск на миллион рублей к Путину и Медведеву
0
73
17:12 26.11.2018
Минэкономразвития не исключает инфляции выше 4% к концу 2018 г.
0
111
17:00 26.11.2018
Трамп пригрозил бессрочным закрытием границы с Мексикой
0
126
16:32 26.11.2018
Встреча Путина и Трампа на G20 готовится несмотря на инцидент с кораблями Украины - Песков
0
176
16:00 26.11.2018
Андрей Воробьев принял участие в Российско-Индийском стратегическом диалоге
0
185
15:32 26.11.2018
Суд отменил арест рэпера Хаски
0
204
15:12 26.11.2018
Украина пересмотрит договорную базу с Россией
0
255
15:00 26.11.2018
Курс евро превысил 76 руб. впервые с 14 ноября
0
221
14:32 26.11.2018
Технологические компании в РФ, возможно, смогут штрафовать на 1% от годовой выручки
0
234
14:12 26.11.2018
РФ не волнует возможность введения санкций из-за ситуации в Керченском проливе - Лавров
0
293

Возврат к списку