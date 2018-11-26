Встреча Путина и Трампа на G20 готовится несмотря на инцидент с кораблями Украины - Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Керченском проливе не влияет на подготовку встречи президентов РФ и США -на саммите G20 в Буэнос-Айресе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ"Эта встреча готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли инцидент в Керченском проливе повлиять на соответствующие планы.Песков уточнил, что российский президент "также готовится к предстоящему официальному визиту в Аргентину, который пройдет 30 ноября, и к участию в саммите "двадцадки", а также к двусторонним встречам, которые у него запланированы на полях этого саммита, в том числе с президентом США Трампом".Саммит "двадцатки" пройдет в Аргентине в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.