Встреча Путина и Трампа на G20 готовится несмотря на инцидент с кораблями Украины - Песков
16:32 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация в Керченском проливе не влияет на подготовку встречи президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эта встреча готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли инцидент в Керченском проливе повлиять на соответствующие планы.
Песков уточнил, что российский президент "также готовится к предстоящему официальному визиту в Аргентину, который пройдет 30 ноября, и к участию в саммите "двадцадки", а также к двусторонним встречам, которые у него запланированы на полях этого саммита, в том числе с президентом США Трампом".
Саммит "двадцатки" пройдет в Аргентине в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.
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