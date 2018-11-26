0
0
176
Новости

Встреча Путина и Трампа на G20 готовится несмотря на инцидент с кораблями Украины - Песков

Добавить в избранное

16:32 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Керченском проливе не влияет на подготовку встречи президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта встреча готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли инцидент в Керченском проливе повлиять на соответствующие планы.

Песков уточнил, что российский президент "также готовится к предстоящему официальному визиту в Аргентину, который пройдет 30 ноября, и к участию в саммите "двадцадки", а также к двусторонним встречам, которые у него запланированы на полях этого саммита, в том числе с президентом США Трампом".

Саммит "двадцатки" пройдет в Аргентине в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:40 26.11.2018
Удальцов подал иск на миллион рублей к Путину и Медведеву
0
73
17:12 26.11.2018
Минэкономразвития не исключает инфляции выше 4% к концу 2018 г.
0
111
17:00 26.11.2018
Трамп пригрозил бессрочным закрытием границы с Мексикой
0
126
16:12 26.11.2018
На Украине введено военное положение
0
230
16:00 26.11.2018
Андрей Воробьев принял участие в Российско-Индийском стратегическом диалоге
0
185
15:32 26.11.2018
Суд отменил арест рэпера Хаски
0
204
15:12 26.11.2018
Украина пересмотрит договорную базу с Россией
0
255
15:00 26.11.2018
Курс евро превысил 76 руб. впервые с 14 ноября
0
221
14:32 26.11.2018
Технологические компании в РФ, возможно, смогут штрафовать на 1% от годовой выручки
0
234
14:12 26.11.2018
РФ не волнует возможность введения санкций из-за ситуации в Керченском проливе - Лавров
0
293

Возврат к списку