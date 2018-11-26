Минэкономразвития не исключает инфляции выше 4% к концу 2018 г.

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня. Об этом сообщил журналистам министр экономического развитияв кулуарах первого российско-индийского стратегического экономического диалога."В районе 4%", - сказал министр, отвечая на вопрос об ожидаемом показателе инфляции на конец 2018 года.По его словам, существуют также риски превышения инфляцией этого уровня. "Риски такие есть, отрицать это глупо", - подчеркнул Орешкин.