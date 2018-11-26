Удальцов подал иск на миллион рублей к Путину и Медведеву
17:40 26.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов подал иск к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву на миллион рублей. Об этом он сообщил сайту МБХ медиа. Удальцов говорит, что хочет взыскать компенсацию за моральный вред, нанесенный в результате пенсионной реформы.
Ранее в эфире «Эха» Сергей Удальцов подчеркивал, что считает себя лично глубоко оскорбленным и надеется, что другие россияне тоже будут судиться с властями.
Закон о постепенном повышении пенсионного возраста вступит в силу с первого января. Эхо Москвы
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