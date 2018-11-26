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Порошенко будет предлагать Раде ввести военное положение на 30 дней

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18:55 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Петр Порошенко предложил ввести военное положение в стране на 30 дней, а не на 60, как планировалось ранее. Об этом он сказал в понедельник в обращении к соотечественникам.

"Хочу огласить вам мое решение - я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней. Для чего? Чтобы военное положение ни одним днем не накладывалось на избирательную кампанию", - сказал он и добавил, что очередные выборы главы государства должны состояться, как и предполагалось, 31 марта 2019 года.

"Чтобы ни у кого, кто печется о своем политическом интересе больше, чем украинском, не осталось оснований для грязных спекуляций", - отметил он. Кроме того, сообщил Порошенко, проект закона о дате президентских выборов будет внесен в начале декабря. "Согласно Конституции, эти выборы должны состояться 31 марта 2019 года", - сказал он.

По словам президента, военное положение не означает отказа от политико-дипломатического урегулирования на востоке страны. "Я об этом сегодня детально информировал наших западных партнеров. Могу сказать, что их внимание к ситуации и на востоке, и непосредственно в акватории Азовского моря значительно выросла".

Он заверил также, что во время военного положения не предусмотрены мероприятия по ограничению прав и свобод граждан или введению цензуры.

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