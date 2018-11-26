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Постпред США при ООН выразила поддержку Украине в связи с инцидентом у берегов Крыма

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19:40 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США выразили "глубокую озабоченность" по поводу ситуации в районе Азовского моря и заявили о поддержке Украины. Об этом заявила в понедельник постпред США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы едины в том, чтобы противостоять попыткам России обсуждать серьезный рост напряженности в Керченском проливе в рамках пункта повестки дня, обозначенного как нарушение границ Российской Федерации, - заявила она, выступая с совместным заявлением от имени США, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании. - Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу инцидента".

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