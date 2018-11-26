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Столтенберг: Нет никаких оправданий применения сил Россией сил против украинских кораблей

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20:13 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО призвала Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, задержанные в ходе воскресного инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеплановой встречи Комиссии НАТО - Украина, посвященной данному вопросу.

"Нет никаких оправданий применения сил Россией сил против украинских кораблей. НАТО призывает Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли", - заявил Столтенберг.

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