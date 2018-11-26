На одном из арестованных украинских катеров были сотрудники спецслужб Украины

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что на одном из нарушивших границу РФ кораблей украинских ВМС находились сотрудники спецслужб этой страны, имевших специальное задание.

"На одном из судов было два сотрудника служб безопасности Украины, которые признались, что имели специально задание - действовать именно таким образом. Мы об этом тоже расскажем", - сказал он в понедельник экстренном заседании Совбеза ООН.