Лукашевич: ВС Украины готовят в Донбассе провокации с химоружием

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины готовят провокации с применением химического оружия в Донбассе. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ.

"Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб", - сообщил Лукашевич.

Он также вновь отметил, что Вооруженные силы Украины стянули к линии соприкосновения ЗРК "БУК", "С-300", РСЗО "Град" и "Ураган". Блокируют разведение сил в Станице Луганской. Ввели военных на участки разведения в Золотом и Петровском, интенсифицировались обстрелы населенных пунктов.