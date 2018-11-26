Лукашевич: ВС Украины готовят в Донбассе провокации с химоружием
21:35 26.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины готовят провокации с применением химического оружия в Донбассе. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ.
"Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб", - сообщил Лукашевич.
Он также вновь отметил, что Вооруженные силы Украины стянули к линии соприкосновения ЗРК "БУК", "С-300", РСЗО "Град" и "Ураган". Блокируют разведение сил в Станице Луганской. Ввели военных на участки разведения в Золотом и Петровском, интенсифицировались обстрелы населенных пунктов.
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