ФСБ РФ: Украиной были нарушены территориальные воды, таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные корабли вторглись в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщил в понедельник Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Украинские военные корабли вошли в территориальные воды по прямому указанию киевских властей. Украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией. Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах", - говорится в сообщении.