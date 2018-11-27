Еще в двух регионах Украины введено военное положение
09:20 27.11.2018 Источник: Газета.Ru
Военное положение ввели в еще двух регионах Украины. Об этом говорится в доработанном тексте законопроекта, опубликованном на сайте Верховной рады.
Первоначально военное положение вводилось на территории Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива. Согласно документу, военное положение вводится также в Запорожской и Донецкой областях.
Особый правовой режим будет действовать с 28 ноября по 28 декабря. Газета.Ru
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