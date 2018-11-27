Меркель созвонилась с Путиным из-за инцидента в районе Керченского пролива
10:00 27.11.2018 Источник: Газета.Ru
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры по инциденту в Азово-Черноморской акватории. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Российский лидер дал оценку действиям властей Украины и выразил озабоченность в связи с решением Киева привести вооруженные силы в полную боеготовность и ввести военное положение.
«Акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине», — говорится в сообщении.
Путин также выразил надежду на то, что Берлину удастся отговорить украинские власти от необдуманных шагов и добавил, что российские пограничники готовы разъяснить, как развивались события в районе Керченского пролива. Газета.Ru
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