Победительница конкурса "Мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии
10:05 27.11.2018 Источник: Вести.Ru
Россиянка Ольга Воеводина, победительница конкурса "Мисс Москва – 2015", вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V. Свадьба, устроенная в подмосковной Барвихе, была роскошной, устроенной по мусульманским обычаям – без спиртных напитков, с халяльной едой.
Королю 49 лет, на свадьбе он был в традиционном национальном костюме. 25-летняя модель была в белом пышном платье. Она приняла ислам, а также сменила имя и стала Риханой. Однако королевой ей стать не суждено: этот титул может получить только уроженка Малайзии.
Мухаммад V — Туанку Мухаммад V Келантан Султан – король "номинальный": он не имеет полной власти, а его срок правления закончится в 2022 году. Вести.Ru
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