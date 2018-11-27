Россия должна выплатить украинскому Ощадбанку $1,3 млрд - арбитраж в Париже

10:20 Источник: REGNUM

Согласно вынесенному решению международного арбитража в Париже, Россия обязуется выплатить украинскому Ощадбанку $1,3 млрд в связи с потерей активов кредитной организации в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба украинского банка.

«Беспрецедентное решение о взыскании с России в пользу Ощадбанка $1,3 млрд принял международный арбитраж», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также по решению суда российская сторона должна будет выплачивать проценты к указанной сумме вплоть до закрытия искового требования, подчеркнули в банке.

Источник РБК в Министерстве юстиции России сообщил, что Москва не признает решения международного арбитража, так как у инстанции нет юрисдикции для рассмотрения указанного иска. ИА REGNUM