Россия должна выплатить украинскому Ощадбанку $1,3 млрд - арбитраж в Париже
10:20 27.11.2018 Источник: REGNUM
Согласно вынесенному решению международного арбитража в Париже, Россия обязуется выплатить украинскому Ощадбанку $1,3 млрд в связи с потерей активов кредитной организации в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба украинского банка.
«Беспрецедентное решение о взыскании с России в пользу Ощадбанка $1,3 млрд принял международный арбитраж», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также по решению суда российская сторона должна будет выплачивать проценты к указанной сумме вплоть до закрытия искового требования, подчеркнули в банке.
Источник РБК в Министерстве юстиции России сообщил, что Москва не признает решения международного арбитража, так как у инстанции нет юрисдикции для рассмотрения указанного иска. ИА REGNUM
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