0
0
62
Новости

Россия должна выплатить украинскому Ощадбанку $1,3 млрд - арбитраж в Париже

Добавить в избранное

10:20 27.11.2018 Источник: REGNUM

Согласно вынесенному решению международного арбитража в Париже, Россия обязуется выплатить украинскому Ощадбанку $1,3 млрд в связи с потерей активов кредитной организации в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба украинского банка.

«Беспрецедентное решение о взыскании с России в пользу Ощадбанка $1,3 млрд принял международный арбитраж», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также по решению суда российская сторона должна будет выплачивать проценты к указанной сумме вплоть до закрытия искового требования, подчеркнули в банке.

Источник РБК в Министерстве юстиции России сообщил, что Москва не признает решения международного арбитража, так как у инстанции нет юрисдикции для рассмотрения указанного иска.  ИА REGNUM

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:32 27.11.2018
В России улучшается ситуация в области сертификации колес транспортных средств
0
23
10:05 27.11.2018
Победительница конкурса "Мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии
0
77
10:00 27.11.2018
Меркель созвонилась с Путиным из-за инцидента в районе Керченского пролива
0
93
09:32 27.11.2018
Минтранс рекомендовал сменить цвет дорожной разметки на желтый
0
119
09:20 27.11.2018
Еще в двух регионах Украины введено военное положение
0
156
09:05 27.11.2018
На Марс совершил посадку космический модуль InSight
0
178
09:00 27.11.2018
Трампу не нравится конфликт между РФ и Украиной
0
185
21:50 26.11.2018
ФСБ РФ: Украиной были нарушены территориальные воды, таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией
0
697
21:35 26.11.2018
Лукашевич: ВС Украины готовят в Донбассе провокации с химоружием
0
609
21:15 26.11.2018
На одном из арестованных украинских катеров были сотрудники спецслужб Украины
0
694

Возврат к списку