Манафорта обвинили во лжи по делу о "российском вмешательстве"

11:00 Источник: Русская служба Би-би-си

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки со следствием. Как заявил спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий российское вмешательство в выборы, Манафорт несколько раз дал ложные показания следователям. Теперь обвинители не станут просить суд о смягчении наказания признавшему свою вину политтехнологу.

О том, что Манафорт нарушил условия сделки со следствием, стало известно из документов, направленных в окружной суд Вашингтона по делу "США против Пола Манафорта". Государство в нем представляет спецпрокурор Роберт Мюллер. Он же и направил документы в суд поздно вечером в понедельник. В них говорится, что Манафорт, подписав соглашение о сотрудничестве со следователями, затем совершил преступление, солгав ФБР и команде следователей спецпрокурора Роберта Мюллера по целому ряду вопросов.

О чем именно солгал политтехнолог, в документах не уточняется. Представитель спецпрокурора Мюллера в ответ на вопрос Би-би-си заявил, что он воздерживается от дополнительных комментариев.