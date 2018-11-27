Мексика хочет расследовать инцидент с применением оружия к мигрантам
11:20 27.11.2018
Министр иностранных дел Мексики направил в Посольство США дипломатическую ноту, призвав расследовать инцидент с применением нелетального оружия против мигрантов 25 ноября. Об этом сообщает агентство Reuters.
Напомним, ранее поступали сообщения о применении слезоточивого газа и резиновых пуль в районе города Тихуана, который находится на границе Мексики и США. Отмечается, что газовая атака последовала за попыткой мигрантов пересечь границу и проникнуть на территорию Сан-Диего. Life.ru
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