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Новости

Мексика хочет расследовать инцидент с применением оружия к мигрантам

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11:20 27.11.2018

Министр иностранных дел Мексики направил в Посольство США дипломатическую ноту, призвав расследовать инцидент с применением нелетального оружия против мигрантов 25 ноября. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, ранее поступали сообщения о применении слезоточивого газа и резиновых пуль в районе города Тихуана, который находится на границе Мексики и США. Отмечается, что газовая атака последовала за попыткой мигрантов пересечь границу и проникнуть на территорию Сан-Диего.  Life.ru

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