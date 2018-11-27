0
0
85
Новости

Российское посольство призвало США "обуздать своих подопечных" на Украине

Добавить в избранное

11:32 27.11.2018 Источник: Lenta.ru

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало в Facebook события в Керченском проливе. Дипломаты отметили, что солидарны со своими коллегами в Киеве и генконсульствах на Украине, которым постоянно приходится сталкиваться с проявлением агрессии.

«Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец», — написали представители дипмиссии.

Это связано с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС страны, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться.

В России возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. МИД назвал действия украинских военных провокацией, целью которой является отвлечение населения от внутриполитических проблем в свете президентских выборов, намеченных на весну. Москва также считает ЕС и США причастными к инциденту.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:05 27.11.2018
Начал действовать безвизовый режим между РФ и Ямайкой
0
0
12:00 27.11.2018
Глава СБУ признал присутствие двух разведчиков на борту задержанных российскими пограничниками судов
0
22
11:20 27.11.2018
Мексика хочет расследовать инцидент с применением оружия к мигрантам
0
96
11:05 27.11.2018
Глава Alibaba Джек Ма стал членом Коммунистической партии Китая - СМИ
0
108
11:00 27.11.2018
Манафорта обвинили во лжи по делу о "российском вмешательстве"
0
129
10:32 27.11.2018
В России улучшается ситуация в области сертификации колес транспортных средств
0
150
10:20 27.11.2018
Россия должна выплатить украинскому Ощадбанку $1,3 млрд - арбитраж в Париже
0
221
10:05 27.11.2018
Победительница конкурса "Мисс Москва" вышла замуж за короля Малайзии
0
207
10:00 27.11.2018
Меркель созвонилась с Путиным из-за инцидента в районе Керченского пролива
0
242
09:32 27.11.2018
Минтранс рекомендовал сменить цвет дорожной разметки на желтый
0
214

Возврат к списку