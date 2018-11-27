Российское посольство призвало США "обуздать своих подопечных" на Украине

11:32 Источник: Lenta.ru

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало в Facebook события в Керченском проливе. Дипломаты отметили, что солидарны со своими коллегами в Киеве и генконсульствах на Украине, которым постоянно приходится сталкиваться с проявлением агрессии.

«Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец», — написали представители дипмиссии.

Это связано с инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября пограничники управления ФСБ задержали три корабля ВМС страны, которые вошли в территориальные воды Крыма и начали совершать опасные маневры, проигнорировав требование остановиться.

В России возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. МИД назвал действия украинских военных провокацией, целью которой является отвлечение населения от внутриполитических проблем в свете президентских выборов, намеченных на весну. Москва также считает ЕС и США причастными к инциденту. Lenta.Ru