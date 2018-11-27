Глава СБУ признал присутствие двух разведчиков на борту задержанных российскими пограничниками судов
12:00 27.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Глава СБУ Василий Грицак признал присутствие двух разведчиков на борту судов, которые были захвачены российским пограничниками в Керченском проливе. По его словам, офицеры выполняли служебные задачи, как это предусмотрено украинскими законами. В ЦОС ФСБ ранее сообщали, что среди 24 задержанных был, в частности, оперуполномоченный СБУ Андрей Драч. Было распространено видео, на котором украинец признаётся в том, что моряки нарушили российский закон.
Как ожидается, суд в Крыму сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения для украинских моряков. В результате силовой операции российской ФСБ трое моряков получили ранения и сейчас находятся в керченской больнице. Эхо Москвы
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