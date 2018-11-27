Начал действовать безвизовый режим между РФ и Ямайкой
12:05 27.11.2018 Источник: REGNUM
Сегодня, 27 ноября, вступает в силу соглашение о взаимной отмене визового режима между Россией и Ямайкой. Соответствующий документ был подписан на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в конце сентября. ИА REGNUM
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