Начал действовать безвизовый режим между РФ и Ямайкой

12:05 Источник: REGNUM

Сегодня, 27 ноября, вступает в силу соглашение о взаимной отмене визового режима между Россией и Ямайкой. Соответствующий документ был подписан на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в конце сентября. ИА REGNUM