Зарплата мэра Екатеринбурга может вырасти почти в два раза - СМИ
12:32 27.11.2018 Источник: Коммерсант.ru
Зарплата мэра Екатеринбурга в 2019 году может вырасти почти в два раза и составить более 6,1 млн руб. за год. Ранее при двуглавой системе управления сити-менеджер и глава города в общей сумме получали около 6 млн руб. в год. В мэрии необходимость повышения объясняют увеличением количества полномочий и ростом «ответственности перед горожанами». Надбавки к зарплатам от 700 руб. до 5 тыс. руб. ждут все категории муниципальных служащих. Коммерсантъ
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