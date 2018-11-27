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Зарплата мэра Екатеринбурга может вырасти почти в два раза - СМИ

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12:32 27.11.2018 Источник: Коммерсант.ru

Зарплата мэра Екатеринбурга в 2019 году может вырасти почти в два раза и составить более 6,1 млн руб. за год. Ранее при двуглавой системе управления сити-менеджер и глава города в общей сумме получали около 6 млн руб. в год. В мэрии необходимость повышения объясняют увеличением количества полномочий и ростом «ответственности перед горожанами». Надбавки к зарплатам от 700 руб. до 5 тыс. руб. ждут все категории муниципальных служащих.  Коммерсантъ

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