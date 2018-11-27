В БФУ не поддерживают присвоение имени Канта аэропорту Калининграда
13:00 27.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Университете имени Канта выступили против присвоения калининградскому аэропорту имени Канта. В ВУЗе считают, что сегодняшнее нападение вандалов на статую философа у здания университета, это «дикая» попытка продолжить дискуссию о наименовании калининградского аэропорта.
Неизвестные облили монумент краской и разбросали листовки с призывами «срывать таблички с именем врага». Скульптура установлена возле Балтийского федерального университета имени Канта.
Немецкий философ значится в списке конкурса на присвоении имени калининградскому аэропорту Храброво.
Начальник управления ВУЗа по связям с общественностью Юлия Шкуркина, заявила «Говорит Москва», что в университете не поддерживают присвоение имени Канта аэропорту Калининграда.
«Мы это квалифицируем как акт вандализма. Мы предполагаем, что это может быть такой формой дискуссии, которая активно разгорелась в калининградских медиа, о том, чьё имя должно быть присвоено нашему аэропорту. С точки зрения руководства университета, наверное, не очень логично присваивать имя человека такого хоть и славного, но далёкого прошлого. Нам кажется, что такому технологическому современному объекту должно быть присвоено имя, соответствующее современности. Наш земляк Алексей Леонов, первый вышедший в открытый космос космонавт, наверное, был бы более логичным».
Представитель БФУ также отметила, что прежде в Университете не поднимался вопрос о том, насколько уместно имя немецкого философа в его названии.
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