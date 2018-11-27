УЕФА не станет разводить сборные РФ и Косово по разным группам в отборе к Евро-2020
13:20 27.11.2018 Источник: Известия
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разведет по разным группам сборные России и самопровозглашенной Республики Косово в квалификации к Евро-2020, сообщили «Известиям» в этой международной организации. Источники в российских дипломатических кругах пояснили, что в определенных случаях въезд в Россию по «косовским паспортам» допустим. Тем не менее отметки на пограничном контроле ставиться в документ не будут. Отметим, что команда из Косово впервые примет участие в отборочном турнире чемпионата Европы.
Жеребьевка квалификации Евро-2020 состоится 2 декабря в Дублине, в ней примут участие 55 сборных, включая команду из Республики Косово, независимость которой не признает Россия и ряд других стран. Федерация футбола Косово была принята в состав УЕФА лишь в 2016 году. Поэтому в этом году косовары будут впервые участвовать в отборе крупного международного турнира.
В пресс-службе УЕФА сообщили «Известиям», что сборная России может оказаться в одной группе с командой из Косово в рамках квалификации Евро-2020.
— На основании решений Исполнительного комитета УЕФА, на момент проведения жеребьевки в одной группе не могут оказаться Армения и Азербайджан, Гибралтар и Испания, Косово и Сербия, Косово и Босния и Герцеговина, а также Украина и Россия. Никаких других ограничений нет, — заявили «Известиям» в УЕФА.
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