Российская экономика попала в застойную яму, считает Кудрин
13:32 27.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Алексей Кудрин заявил, что российская экономика попала в застойную яму. По словам главы Счётной палаты, это произошло впервые с послевоенных лет.
«После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше десяти лет с таким темпом роста — 1%, нет. Мы, в общем-то, попали в серьёзную такую застойную яму», — сказал Кудрин, (цитата по «Интерфакс»).
Он отметил, что в этом году рост экономики составит 1,6%, то есть ниже официального прогноза. Глава Счётной палаты напомнил, что кабмин недавно снижал этот прогноз с 2,1% до 1,8%.
В таких условиях, как считает Кудрин, нужны другие драйверы экономики. Говорит Москва
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