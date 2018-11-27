0
0
30
Новости

Российская экономика попала в застойную яму, считает Кудрин

Добавить в избранное

13:32 27.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Алексей Кудрин заявил, что российская экономика попала в застойную яму. По словам главы Счётной палаты, это произошло впервые с послевоенных лет.

«После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше десяти лет с таким темпом роста — 1%, нет. Мы, в общем-то, попали в серьёзную такую застойную яму», — сказал Кудрин, (цитата по «Интерфакс»).

Он отметил, что в этом году рост экономики составит 1,6%, то есть ниже официального прогноза. Глава Счётной палаты напомнил, что кабмин недавно снижал этот прогноз с 2,1% до 1,8%.

В таких условиях, как считает Кудрин, нужны другие драйверы экономики.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:20 27.11.2018
УЕФА не станет разводить сборные РФ и Косово по разным группам в отборе к Евро-2020
0
52
13:11 27.11.2018
В Бахрейне прошли выборы в Национальную Ассамблею с рекордной явкой
0
61
13:05 27.11.2018
Только 22% жителей Германии не видят рисков в подписании договора ООН о миграции
0
77
13:00 27.11.2018
В БФУ не поддерживают присвоение имени Канта аэропорту Калининграда
0
92
12:32 27.11.2018
Зарплата мэра Екатеринбурга может вырасти почти в два раза - СМИ
0
115
12:20 27.11.2018
Данные о телефонных соединениях относятся к тайне переговоров - ВС РФ
0
143
12:05 27.11.2018
Начал действовать безвизовый режим между РФ и Ямайкой
0
155
12:00 27.11.2018
Глава СБУ признал присутствие двух разведчиков на борту задержанных российскими пограничниками судов
0
168
11:32 27.11.2018
Российское посольство призвало США "обуздать своих подопечных" на Украине
0
218
11:20 27.11.2018
Мексика хочет расследовать инцидент с применением оружия к мигрантам
0
217

Возврат к списку