В Бахрейне прошли выборы в Национальную Ассамблею с рекордной явкой

13:11 Источник: НГ-Online

Фото предоставлено посольством

Королевства Бахрейн в России

Министр Юстиции, Исламских дел и Пожертвований шейх Халид бин Али Аль Халифа сообщил, что на выборах в Королевстве Бахрейн, состоявшихся в прошедшие выходные зафиксировано наибольшее количество избирателей за историю Королевства, указав, что явка на голосовании достигла 67%.

«Есть семь политических объединений. Нет политической ассоциации, лишенной права участвовать в выборах», сказал министр Министр.

Национальная Ассамблея Королевства Бахрейн состоит из двух палат, одна из которых – Палата Депутатов в составе 40 избранных членов от одномандатных округов, сроком на четыре года. А также Палаты Шуры (Консультативного совета), из 40 членов, назначенных Королем Бахрейна, с целью обеспечить правом голоса небольшие религиозные группы Королевства, а также технократов в законодательном процессе.