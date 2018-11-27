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В Бахрейне прошли выборы в Национальную Ассамблею с рекордной явкой

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13:11 27.11.2018 Источник: НГ-Online

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Фото предоставлено посольством
Королевства Бахрейн в России

Министр Юстиции, Исламских дел и Пожертвований шейх Халид бин Али Аль Халифа сообщил, что на выборах в Королевстве Бахрейн, состоявшихся в прошедшие выходные зафиксировано наибольшее количество избирателей за историю Королевства, указав, что явка на голосовании достигла 67%.

«Есть семь политических объединений. Нет политической ассоциации, лишенной права участвовать в выборах», сказал министр Министр.

Национальная Ассамблея Королевства Бахрейн состоит из двух палат, одна из которых – Палата Депутатов в составе 40 избранных членов от одномандатных округов, сроком на четыре года. А также Палаты Шуры (Консультативного совета), из 40 членов, назначенных Королем Бахрейна, с целью обеспечить правом голоса небольшие религиозные группы Королевства, а также технократов в законодательном процессе. 

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