0
0
155
Новости

Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции - источник

Добавить в избранное

14:00 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вячеслав Мальцев - уехавший из России лидер запрещенного в РФ экстремистского движения "Артподготовка", который обвиняется в создании террористического сообщества, получил политическое убежище во Франции. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Миграционная служба Франции предоставила политическое убежище Вячеславу Мальцеву, объявленному Россией в международный розыск по обвинениям в публичных призывах к экстремистской деятельности и организации террористического сообщества. Франция выдала ему все соответствующие документы. Теперь Мальцев обладает всеми правами как гражданин Евросоюза и находится под полной защитой Франции, а также ни одна из стран - членов ООН не имеет права выдать Мальцева в РФ", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что, помимо Мальцева, политическое убежище в странах Евросоюза получили другие фигуранты дела "Артподготовки".

Мальцев и его помощница Надежда Петрова (по некоторым данным, также находится во Франции) внесены в федеральный список экстремистов. Следователи ФСБ заочно предъявили Мальцеву обвинение по ч. 1 ст. 280 ("Публичные призывы к экстремистской деятельности") и по ч. 1 ст. 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем") УК РФ. Санкции второй статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Петровой вменяется ч. 4 ст. 205.1 ("Организация или руководство совершением теракта") УК РФ, которая также предусматривает пожизненное лишение свободы.

Как следует из материалов дела, в основу обвинения в экстремизме легло выступление Мальцева 6 мая 2017 года на проспекте Сахарова в Москве на согласованном митинге "За Россию, против произвола и репрессий", приуроченном к пятой годовщине событий на Болотной площади. Следствие считает, что заявления Мальцева имели преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:35 26.11.2018
Лукашевич: ВС Украины готовят в Донбассе провокации с химоружием
0
97
21:15 26.11.2018
На одном из арестованных украинских катеров были сотрудники спецслужб Украины
0
98
20:13 26.11.2018
Столтенберг: Нет никаких оправданий применения Россией сил против украинских кораблей
0
128
18:55 26.11.2018
Порошенко будет предлагать Раде ввести военное положение на 30 дней
0
101
09:20 26.11.2018
Армия Украины приведена в полную боевую готовность
0
164
09:00 26.11.2018
По кораблям ВМС Украины в Азовском море был открыт огонь, они задержаны
0
155
17:25 25.11.2018
ВМС Украины: Россия подняла в воздух вертолеты для сопровождения украинских кораблей
0
212
16:11 25.11.2018
Российская авиация в Сирии уничтожила боевиков, применивших химоружие
0
190
15:30 25.11.2018
Из Бердянска в район инцидента вышли два военных корабля ВМС Украины
0
187
14:00 25.11.2018
МИД Украины сделал заявление по поводу инцидента у берегов Крыма
0
196

Возврат к списку