Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции - источник
14:00 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вячеслав Мальцев - уехавший из России лидер запрещенного в РФ экстремистского движения "Артподготовка", который обвиняется в создании террористического сообщества, получил политическое убежище во Франции. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Миграционная служба Франции предоставила политическое убежище Вячеславу Мальцеву, объявленному Россией в международный розыск по обвинениям в публичных призывах к экстремистской деятельности и организации террористического сообщества. Франция выдала ему все соответствующие документы. Теперь Мальцев обладает всеми правами как гражданин Евросоюза и находится под полной защитой Франции, а также ни одна из стран - членов ООН не имеет права выдать Мальцева в РФ", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что, помимо Мальцева, политическое убежище в странах Евросоюза получили другие фигуранты дела "Артподготовки".
Мальцев и его помощница Надежда Петрова (по некоторым данным, также находится во Франции) внесены в федеральный список экстремистов. Следователи ФСБ заочно предъявили Мальцеву обвинение по ч. 1 ст. 280 ("Публичные призывы к экстремистской деятельности") и по ч. 1 ст. 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем") УК РФ. Санкции второй статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Петровой вменяется ч. 4 ст. 205.1 ("Организация или руководство совершением теракта") УК РФ, которая также предусматривает пожизненное лишение свободы.
Как следует из материалов дела, в основу обвинения в экстремизме легло выступление Мальцева 6 мая 2017 года на проспекте Сахарова в Москве на согласованном митинге "За Россию, против произвола и репрессий", приуроченном к пятой годовщине событий на Болотной площади. Следствие считает, что заявления Мальцева имели преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в России.
Новости
- 21:35 26.11.2018
- Лукашевич: ВС Украины готовят в Донбассе провокации с химоружием
- 21:15 26.11.2018
- На одном из арестованных украинских катеров были сотрудники спецслужб Украины
- 20:13 26.11.2018
- Столтенберг: Нет никаких оправданий применения Россией сил против украинских кораблей
- 18:55 26.11.2018
- Порошенко будет предлагать Раде ввести военное положение на 30 дней
- 09:20 26.11.2018
- Армия Украины приведена в полную боевую готовность
- 09:00 26.11.2018
- По кораблям ВМС Украины в Азовском море был открыт огонь, они задержаны
- 17:25 25.11.2018
- ВМС Украины: Россия подняла в воздух вертолеты для сопровождения украинских кораблей
- 16:11 25.11.2018
- Российская авиация в Сирии уничтожила боевиков, применивших химоружие
- 15:30 25.11.2018
- Из Бердянска в район инцидента вышли два военных корабля ВМС Украины
- 14:00 25.11.2018
- МИД Украины сделал заявление по поводу инцидента у берегов Крыма
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать