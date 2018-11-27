Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции - источник

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

- уехавший из России лидер запрещенного в РФ экстремистского движения "Артподготовка", который обвиняется в создании террористического сообщества, получил политическое убежище во Франции. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник, знакомый с ситуацией."Миграционная служба Франции предоставила политическое убежище Вячеславу Мальцеву, объявленному Россией в международный розыск по обвинениям в публичных призывах к экстремистской деятельности и организации террористического сообщества. Франция выдала ему все соответствующие документы. Теперь Мальцев обладает всеми правами как гражданин Евросоюза и находится под полной защитой Франции, а также ни одна из стран - членов ООН не имеет права выдать Мальцева в РФ", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что, помимо Мальцева, политическое убежище в странах Евросоюза получили другие фигуранты дела "Артподготовки".Мальцев и его помощница Надежда Петрова (по некоторым данным, также находится во Франции) внесены в федеральный список экстремистов. Следователи ФСБ заочно предъявили Мальцеву обвинение по ч. 1 ст. 280 ("Публичные призывы к экстремистской деятельности") и по ч. 1 ст. 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем") УК РФ. Санкции второй статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Петровой вменяется ч. 4 ст. 205.1 ("Организация или руководство совершением теракта") УК РФ, которая также предусматривает пожизненное лишение свободы.Как следует из материалов дела, в основу обвинения в экстремизме легло выступление Мальцева 6 мая 2017 года на проспекте Сахарова в Москве на согласованном митинге "За Россию, против произвола и репрессий", приуроченном к пятой годовщине событий на Болотной площади. Следствие считает, что заявления Мальцева имели преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в России.