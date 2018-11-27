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Критический дефект обнаружен на стартовом столе космодрома Восточный

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15:00 27.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На стартовом столе космодрома Восточный обнаружен критический дефект. Шов фундамента выполнен не по проекту. Об этом сказано в договоре подряда на выполнение работ, размещённом на сайте госзакупок.

Помимо этого, обнаружены протечки через швы бетонирования и через отверстия крепления опалубки. Также нарушения выявлены на центральном распределительном пункте, где для соединения арматуры вместо муфты применена сварка, а акт освидетельствования предоставлен раньше получения результатов испытаний. Там же в нарушение требование возведена стена. Кроме того, нарушения обнаружены в резервуарах-накопителях дождевых вод.  Говорит Москва

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