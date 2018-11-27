Косовские сербы приняли декларацию, упраздняющую косовские институты власти на севере края

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербы, живущие на севере непризнанного Косова, приняли декларацию, упраздняющую косовскую администрацию в сербских муниципалитетах. Об этом говорится в декларации, принятой во вторник сербскими муниципальными советами."Органы албанской администрации на севере Косова и Метохи с сегодняшнего дня не существуют. Дальнейшее функционирование по приштинской албанской системе прекращается", - говорится в документе, который зачитал журналистам в Косовска-Мтровице председатель совета муниципалитета этого города Деян Угрешич, передает агентство ТАНЮГ.