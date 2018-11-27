Хашогги расчленяли под музыку - Чавушоглу
16:00 27.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
МИД Турции: Хашогги расчленяли под музыку. Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung рассказал глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
По его словам, турецкая сторона не считает, что причастные к убийству действовали самостоятельно, однако никаких заявлений в отсутствие доказательств не будет. Министр сообщил, что прослушал аудиозаписи, согласно которым преднамеренное убийство Хашогги продолжалось 7 минут.
«Можно услышать, как судмедэксперт инструктирует других: они должны слушать музыку, пока расчленяют его тело», — сказал Чавушоглу.
Джамаль Хашогги пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии. По данным следствия, журналист погиб при ссоре с сотрудниками консульства. Говорит Москва
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