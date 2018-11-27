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Хашогги расчленяли под музыку - Чавушоглу

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16:00 27.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МИД Турции: Хашогги расчленяли под музыку. Об этом в интервью Süddeutsche Zeitung рассказал глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

По его словам, турецкая сторона не считает, что причастные к убийству действовали самостоятельно, однако никаких заявлений в отсутствие доказательств не будет. Министр сообщил, что прослушал аудиозаписи, согласно которым преднамеренное убийство Хашогги продолжалось 7 минут.

«Можно услышать, как судмедэксперт инструктирует других: они должны слушать музыку, пока расчленяют его тело», — сказал Чавушоглу.

Джамаль Хашогги пропал в Турции 2 октября после того, как вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии. По данным следствия, журналист погиб при ссоре с сотрудниками консульства.  Говорит Москва


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