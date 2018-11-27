Военное положение на Украине может означать попытку отменить выборы президента, считает Медведев

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение Киевом военного положения может привести к отмене выборов президента Украины, намеченных на 31 марта 2019 года. Такого развития событий не исключил премьер-министр РФ, отвечая на вопрос ТАСС."Результат [провокации в Керченском проливе] - введение военного положения, которое дает действующей власти как минимум немножко поиграть мускулами, увеличить поддержку со стороны населения", - сказал он. "А может быть, и максимальный вариант рассматривается - отказ от проведения выборов, о чем украинские аналитики еще год назад предупреждали", - заявил Медведев.