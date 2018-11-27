Обвиняемый в нападении на автобус "Боруссии" приговорен к 14 годам тюрьмы

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, устроивший серию взрывов возле клубного автобуса дортмундской "Боруссии" в апреле 2017 года, приговорен к 14 годам лишения свободы. Такое решение объявил во вторник суд присяжных в Дортмунде.29-летний житель Германии Сергей В. был признан виновным в покушении на убийство 28 человек.