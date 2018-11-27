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Новости

Обвиняемый в нападении на автобус "Боруссии" приговорен к 14 годам тюрьмы

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17:00 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, устроивший серию взрывов возле клубного автобуса дортмундской "Боруссии" в апреле 2017 года, приговорен к 14 годам лишения свободы. Такое решение объявил во вторник суд присяжных в Дортмунде.

29-летний житель Германии Сергей В. был признан виновным в покушении на убийство 28 человек.

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