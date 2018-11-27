Суд в Татарстане посчитал обряд крещения на берегу реки публичным мероприятием
17:12 27.11.2018 Источник: Эхо Москвы
Суд в Татарстане признал обряд крещения на берегу реки публичным мероприятием. Пастора-баптиста Леонида Поворова оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что он не подал уведомление, — сообщает Медиазона.
Адвокат просил суд прекратить административное дело, но суд его просьбу не поддержал. Защита намерена обжаловать вынесенное решение. Эхо Москвы
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