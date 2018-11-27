Военное положение в Украине введено для сохранения Порошенко у власти, уверен спикер Госдумы РФ Володин

17:27

Спикер Государственной Думы РФ заявил, что сложившуюся в Украине ситуацию, а так же введенное в 10 украинских областях военное положение необходимо активно обсудить на международном уровне. «Такой сосед как Украина не может сегодня не волновать другие государства — мы можем ожидать чего угодно, - приводит слова Вячеслава Володина сайт Госдумы. - И вынесенное решение о военном положении, тем более, когда приводятся в боевую готовность военные части, еще раз подчеркивает, что президент Украины Петр Порошенко в желании сохранить свою личную власть пойдет на любые крайности».Как считает российский политик, Порошенко, по сути, «зачищает» территории, где вводится военное положение от своих политических оппонентов: «Это области, в которых меньше всего поддерживают политику Порошенко, где у него меньше всего сторонников и звучит больше критики. Поэтому введение военного положения ему позволяет, и скорее всего, именно эту цель он и ставил, зачистить своих оппонентов до выборов и дальше уже строить свою избирательную кампанию, понимая, что нет альтернативы, что никто не мешает».Володин призвал международное сообщество взглянуть на ситуацию «открытыми глазами и дать ту оценку, которая сегодня абсолютно соответствует ситуации». «Замалчивать ее нельзя, и хотелось бы, чтобы наши европейские коллеги наконец то задумались, что происходит на Украине и к чему привела политика поддержки той власти, которая пришла в результате переворота к руководству Украиной», — полагает спикер Госдумы.