Суд в Симферополе арестовал первого из задержанных украинских моряков
17:40 27.11.2018 Источник: Коммерсант.ru
Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца, до 25 января 2019 года, украинского военного моряка, члена экипажа буксира «Яны Капу» Владимира Варимеза 1992 года рождения. После суда он будет помещен в СИЗО Симферополя. Своей вины он не признал.
Сегодня, 27 ноября, суд Симферополя начал заседания по определению меры пресечения членам экипажей украинский военных кораблей, которые были задержаны пограничной службой ФСБ 25 ноября возле Керчи. Моряков обвиняют в незаконном пересечении границы России (ч.3 ст. 322 УК РФ). Заседания проходят в трех залах суда. Сегодня меру пресечения определят для 12 из 24 задержанных. В суд доставили моряков и младший командный состав. Офицеров будут судить 28 ноября. Коммерсантъ
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