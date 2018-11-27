СМИ: Ассанж и Манафорт тайно встречались в посольстве Эквадора
18:15 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт трижды тайно встречался с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом во вторник сообщила газета "Гардиан" со ссылкой на источники.
По ее данным, встречи происходили в 2013, 2015, а также весной 2016 года - когда Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа. Отмечается, что тема обсуждений неизвестна, однако источник издания указал, что последняя их встреча, вероятно, стала предметом интереса спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует якобы имевшее место вмешательство России в американские президентские выборы 2016 года.
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