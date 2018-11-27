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Brexit сделает Шотландию беднее - Первый министр

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18:45 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение об условиях Brexit, достигнутое правительством Великобритании в ходе переговоров с Евросоюзом, сделает Шотландию беднее и лишит ее конкурентных преимуществ. Об этом заявила во вторник первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен, информировало агентство Пресс Ассошиэйшн.

По ее словам, "сделка выведет Шотландию из ЕС против воли" шотландского народа, а также лишит ее преимуществ заключения торговых соглашений с европейскими странами в связи с выходом из единого рынка и таможенного союза ЕС. "Если в двух словах, то она сделает нас беднее", - сказала лидер ШНП.

Стерджен выразила уверенность, что соглашение об условиях Brexit негативным образом повлияет на работу национальной службы здравоохранения, а потенциальное введение особого таможенного режима на границе с Северной Ирландией поставит "Шотландию в очень невыгодное конкурентное положение". "Совершенно очевидно, что это плохая сделка, которую правительство Великобритании пытается навязать народу Шотландии, независимо от того, какой ущерб она нанесет", - добавила она.

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