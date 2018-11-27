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В ФСБ РФ рассказали о задаче, поставленной перед катерами ВМС Украины

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19:10 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кораблям ВМС Украины - "Бердянску", "Никополю" и "Яны Капу" - была поставлена задача скрытно пройти к Керченскому проливу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ во вторник.

"В ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере "Никополь" обнаружен документ - "Контрольный лист готовности катера "Никополь" к выходу в море с 09:00 23.11.2018 по 18:00 25.11.2018 года", в котором старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него", - говорится в сообщении ФСБ.

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