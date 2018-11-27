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Новости

Арестованные украинские катера несли на борту не мало оружия

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19:40 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ опубликовала на своем сайте список оружия, найденного на задержанных при попытке прохода в Керченский пролив военных кораблях ВМС Украины.

На борту у них были четыре 30-миллиметровых пушки, четыре автоматических гранатомета АГС-17 и четыре пулемета ПКТ (пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артиллерийскую установку, их всего четыре - по две на каждый катер). Кроме того, обнаружены два пулемета ДШК 12,7 мм, 13 автоматов АК-47, четыре пистолета, травматический пистолет, сигнальный пистолет, более 765 осколочно-фугасных снарядов калибром 30 мм, 1975 выстрелов к гранатомету ВОГ-17 и 495 - к гранатомету ВОГ, 40 гранат РГД-5, 48 гранат РГ-42, 20 гранат РГД, большое количество боеприпасов, 15 штык-ножей.

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