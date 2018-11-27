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Новости

Двенадцать моряков ВМС Украины арестованы судом Симферополя

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20:00 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Симферополя во вторник арестовал на два месяца 12 из 24 украинских военных моряков, задержанных около Крымского полуострова за нарушение границы России, передают корр. ТАСС из суда.

Под арест были помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокрюк.

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