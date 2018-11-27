В Санкт-Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин"

20:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" на территории "Адмиралтейских верфей" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

"По предварительной информации, горят две палубы строящегося ледокола", - сказал источник. Данных о пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара.