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В Санкт-Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин"

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20:04 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар произошел на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" на территории "Адмиралтейских верфей" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города.

"По предварительной информации, горят две палубы строящегося ледокола", - сказал источник. Данных о пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

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