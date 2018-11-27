Три раненых украинских моряка также попали в число арестованных судом

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Керченский городской суд арестовал во вторник трех моряков, которые были задержаны около Крымского полуострова и сейчас находятся в больнице, сообщила пресс-служба суда.

"Удовлетворено ходатайство заместителя начальника следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации") сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аресте 12 моряков.