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Три раненых украинских моряка также попали в число арестованных судом

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21:10 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Керченский городской суд арестовал во вторник трех моряков, которые были задержаны около Крымского полуострова и сейчас находятся в больнице, сообщила пресс-служба суда.

"Удовлетворено ходатайство заместителя начальника следственного отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации") сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об аресте 12 моряков.

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