Инцидент у берегов Крыма, похоже, не повлиял на решение Трампа встретиться с Путиным
22:10 27.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп планирует провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник во время брифинга для журналистов.
"У президента состоятся двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер- министром Японии, канцлером Германии, а также рабочий обед с лидером Китая", - сказала она.
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