Инцидент у берегов Крыма, похоже, не повлиял на решение Трампа встретиться с Путиным

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп планирует провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник во время брифинга для журналистов.

"У президента состоятся двусторонние встречи с президентом Аргентины, президентом России, премьер- министром Японии, канцлером Германии, а также рабочий обед с лидером Китая", - сказала она.