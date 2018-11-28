Трамп заявил о возможной отмене встречи с Путиным

09:05 Источник: Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

«Может быть, встречи не будет. Мне не нравится эта агрессия. Я ее совсем не хочу», — заявил он. Трамп отметил, что определяющим фактором в его решении станет «полный отчет» от команды по национальной безопасности по поводу произошедшего в Керченском проливе. Lenta.Ru