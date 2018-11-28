Финляндия не имеет территориальных претензий к России
09:32 28.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия не имеет территориальных претензий к России и не намерена поднимать вопрос о возвращении Карелии. Об этом сообщили в среду в МИД республики.
Так там прокомментировали принятую на ноябрьском съезде молодежного крыла партии "Истинные финны" инициативу, в которой озвучено требование о возвращении Финляндии территорий, переданных СССР после Второй мировой войны по Парижскому мирному договору от 10 февраля 1947 года. Согласно документу, к СССР отошла значительная часть южной Карелии с городами Выборг и Сортавала.
В молодежном крыле "Истинных финнов" это назвали "ошибкой, которую нужно исправить", и предложили правительству Финляндии начать переговоры с Россией о возвращении этих регионов. Руководство самой партии на эту тему не высказывалось.
Россия и Финляндия в 1992 году подписали договор об основах отношений, где говорилось о соблюдении принципа нерушимости границ. "У Финляндии нет территориальных претензий ни к какой стране. Поэтому Финляндия не собирается требовать от России территорий, переданных СССР по Парижскому мирному договору", - подчеркнули в МИД.
Руководитель подразделения МИД по связям с РФ Никлас Линдквист сообщил телекомпании "Юле", что позиция России не пересматривать мирный договор не меняется, "у Финляндии таких планов тоже нет".
В финском МИД указывают и на то, что вместо территориальных претензий двум странам лучше развивать сотрудничество. "Лучшей предпосылкой для развития также переданных [СССР] территорий, приносящей пользу обоим государствам, является трансграничное сотрудничество Финляндии и России", - заключил Линдквист.
Новости
- 09:20 28.11.2018
- Госдеп призывают Европу оказывать большую поддержку Украине
- 09:05 28.11.2018
- Трамп заявил о возможной отмене встречи с Путиным
- 09:00 28.11.2018
- Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с РФ
- 22:10 27.11.2018
- Инцидент у берегов Крыма, похоже, не повлиял на решение Трампа встретиться с Путиным
- 21:10 27.11.2018
- Три раненых украинских моряка также попали в число арестованных судом
- 20:04 27.11.2018
- В Санкт-Петербурге загорелся строящийся ледокол "Виктор Черномырдин"
- 20:00 27.11.2018
- Двенадцать моряков ВМС Украины арестованы судом Симферополя
- 19:40 27.11.2018
- Арестованные украинские катера несли на борту немало оружия
- 19:10 27.11.2018
- В ФСБ РФ рассказали о задаче, поставленной перед катерами ВМС Украины
- 18:45 27.11.2018
- Brexit сделает Шотландию беднее - Первый министр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать