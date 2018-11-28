Финляндия не имеет территориальных претензий к России

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия не имеет территориальных претензий к России и не намерена поднимать вопрос о возвращении Карелии. Об этом сообщили в среду в МИД республики.

Так там прокомментировали принятую на ноябрьском съезде молодежного крыла партии "Истинные финны" инициативу, в которой озвучено требование о возвращении Финляндии территорий, переданных СССР после Второй мировой войны по Парижскому мирному договору от 10 февраля 1947 года. Согласно документу, к СССР отошла значительная часть южной Карелии с городами Выборг и Сортавала.

В молодежном крыле "Истинных финнов" это назвали "ошибкой, которую нужно исправить", и предложили правительству Финляндии начать переговоры с Россией о возвращении этих регионов. Руководство самой партии на эту тему не высказывалось.

Россия и Финляндия в 1992 году подписали договор об основах отношений, где говорилось о соблюдении принципа нерушимости границ. "У Финляндии нет территориальных претензий ни к какой стране. Поэтому Финляндия не собирается требовать от России территорий, переданных СССР по Парижскому мирному договору", - подчеркнули в МИД.

Руководитель подразделения МИД по связям с РФ Никлас Линдквист сообщил телекомпании "Юле", что позиция России не пересматривать мирный договор не меняется, "у Финляндии таких планов тоже нет".

В финском МИД указывают и на то, что вместо территориальных претензий двум странам лучше развивать сотрудничество. "Лучшей предпосылкой для развития также переданных [СССР] территорий, приносящей пользу обоим государствам, является трансграничное сотрудничество Финляндии и России", - заключил Линдквист.