Путин подписал закон о налогах для самозанятых
10:05 28.11.2018 Источник: Коммерсант.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 января 2019 года самозанятые будут платить налоги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Эксперимент рассчитан на десять лет — он будет действовать по декабрь 2028 года.
«Налог на профессиональный доход» в качестве эксперимента будут собирать в Москве и Подмосковье, а также в Калужской области и Татарстане. Доходы физлиц от реализации товаров, работ и услуг будут облагаться ежемесячно по ставке 4%, ИП и юрлиц — 6%.
Под действие закона попадают россияне, чей доход не превышает 2,4 млн руб. в год (около 200 тыс. руб. в месяц). При этом эксперимент не коснется некоторых категорий самозанятых — нотариусов, арбитражных управляющих, адвокатов (их деятельность регулируется отдельными законами), а также для тех, кто торгует подакцизными товарами (табак, алкоголь, бензин). Коммерсантъ
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