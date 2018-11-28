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Украина хочет размещения военной базы США на своей территории

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11:05 28.11.2018 Источник: Известия

Власти Украины готовят очередную провокацию в адрес России. Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на своей территории, сообщили «Известиям» два источника в правящих кругах страны. 

Информацию подтвердил и депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Парламентарий подчеркнул, что американское присутствие сможет обеспечить безопасность Украины.

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