Украина хочет размещения военной базы США на своей территории
11:05 28.11.2018 Источник: Известия
Власти Украины готовят очередную провокацию в адрес России. Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на своей территории, сообщили «Известиям» два источника в правящих кругах страны.
Информацию подтвердил и депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Парламентарий подчеркнул, что американское присутствие сможет обеспечить безопасность Украины.
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