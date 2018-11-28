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РУСАЛ за 6 лет произвел в Красноярске 170 единиц инновационных машин и спецтехники

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10:12 28.11.2018

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в рамках развития собственных компетенций по созданию промышленных машин в период с 2012 года обеспечил выпуск 170 единиц обрабатывающей техники.

Специальное подразделение «РУСАЛ обрабатывающие машины» («ПРОМ»), созданное в Красноярске инжинирингово-строительным дивизионом РУСАЛа, с 2012 года помимо ремонта и сервисного обслуживания технологического оборудования, проектирует и выпускает обрабатывающую технику для заводов компании. Планируется, что экономический эффект для компании за 2013-2020 годы составит порядка 240 млн руб.

Цель проекта «ПРОМ» – производство новых эффективных высокотехнологичных машин, увеличение механизации ручного труда при выполнении технологических операций по обработке электролизеров на алюминиевых заводах компании. В рамках проекта за шесть лет была разработана конструкторская документация на 29 моделей различной самоходной обрабатывающей техники и 12 единиц технологического нестандартного оборудования. Всего силами специалистов проекта с 2012 года изготовлено 170 единиц промышленных машин и спецтехники. В том числе 37 машин, полностью заменивших ручной труд.

«Проект РУСАЛа по созданию промышленных машин является комплексным и системным. Техника разрабатывается с учётом модернизации заводов компании. Вместе с конструкцией появляются стандарты на обслуживание обрабатывающей техники, которым обучаются операторы и ремонтный персонал. Перед подразделением стоит задача обеспечить в полном объеме потребность алюминиевых заводов компании в дизельной обрабатывающей технике до 2020 года», – отметил Алексей Баранцев, директор по инжинирингово-строительному бизнесу РУСАЛа.

Инновационная обрабатывающая техника, созданная в Красноярске, работает не только на Красноярском алюминиевом заводе, но и на предприятиях компании в Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях.

170-й единицей спецтехники, собранной красноярскими конструкторами и инженерами, является машина загрузки глинозема и фторсолей. Она предназначена для транспортировки сырья в корпусах электролиза. Уникальность машины в том, что она может работать с разными типами электролизеров. Объем бункера машины позволяет перевозить до 6500 кг сырья, а производительность составляет 700 кг в минуту.

Для улучшения экологических показателей в конструкции используются нейтрализаторы выхлопных газов и системы, обеспечивающие снижение СО2. Новая модель, как и предыдущие, соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.

По информации пресс-службы компании РУСАЛ 

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