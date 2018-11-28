Старообрядцам запретили участвовать в Нижегородской ярмарке
10:32 28.11.2018
Представителям Малиновского старообрядческого прихода из села Филипповское Борского округа запретили участвовать в XXXII Международной православной выставке-ярмарке «Нижегородский край — земля Серафима Саровского», которая ежегодно проходит на Нижегородской ярмарке в начале декабря.
По словам настоятеля прихода, относящегося к Русской древлеправославной церкви (РДЦ), отца Александра, с такой проблемой он столкнулся впервые. Приход уже десять лет принимает участие в этой выставке, и никогда ранее его представителям не приходилось просить благословения у митрополита Нижегородского и Арзамасского (РПЦ).
- Раньше мы никогда не просили разрешения, тем более у Русской православной церкви. Ведь мы к ней не относимся — у нас есть свой патриарх. Да и в целом эта выставка-ярмарка — всё же светское мероприятие, организуемое коммерческой фирмой «Узорочье», — заметил собеседник NN.ru.
Так или иначе, но представителям Русской древлеправославной церкви пришлось отправить письмо митрополиту Георгию с просьбой о благословении. Правда ответа на своё обращение старообрядцы так и не получили.
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