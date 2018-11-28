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Задержан начальник ГУ МЧС по Саратовской области - СМИ

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11:32 28.11.2018 Источник: Коммерсант.ru

В Саратове задержан глава ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев, сообщил “Ъ” источник в ведомстве.

По информации “Ъ”, задержание проводили сотрудники УФСБ по Саратовской области, однако ни в управлении, ни в СУ СКР по региону информацию пока не комментируют. В управлении МЧС не отвечает ни один телефон. Коммерсантъ

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