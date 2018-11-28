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Цены на нефть упали после беседы Трампа с властями Саудовской Аравии - WP

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12:20 28.11.2018 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп сообщил, что позвонил руководству Саудовской Аравии, когда цена на нефть была $82 за баррель, после чего она стала падать. Об этом он заявил в интервью американской газете The Washington Post. По его словам, данный инцидент имел место около двух месяцев назад.

«Цена была $82 за баррель, наверное, месяца два с половиной назад, и она собиралась подняться до $100, и это означало бы масштабное увеличение налогов, а я этого не хотел. И я им позвонил, чтобы они позволили нефти течь, и сейчас у нас $52», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил WP о возможном выводе американских войск с Ближнего Востока из-за дешевой нефти. Газета.Ru

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